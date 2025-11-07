- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
14 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (17.65%)
En iyi işlem:
6.74 USD
En kötü işlem:
-3.73 USD
Brüt kâr:
28.40 USD (3 047 pips)
Brüt zarar:
-4.00 USD (368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (10.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.98 USD (4)
Sharpe oranı:
0.58
Alım-satım etkinliği:
60.91%
Maks. mevduat yükü:
14.57%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
6.54
Alış işlemleri:
14 (82.35%)
Satış işlemleri:
3 (17.65%)
Kâr faktörü:
7.10
Beklenen getiri:
1.44 USD
Ortalama kâr:
2.03 USD
Ortalama zarar:
-1.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.73 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
3.73 USD (5.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.99% (3.73 USD)
Varlığa göre:
6.59% (5.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|USDJPY
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|24
|USDJPY
|0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.7K
|USDJPY
|12
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.74 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +10.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 2
FPMarkets-Live
|0.00 × 9
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
FXCC1-Live
|0.00 × 2
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 5
KTM-Live
|0.00 × 1
JustForex-Live
|0.00 × 9
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 6
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
FBS-Real-2
|0.00 × 1
SFM-Live
|0.00 × 10
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
FXPIG.com-NY7 LIVE
|0.00 × 1
Axiory-Live
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
Exness-Real5
|0.00 × 1
ICMarkets-Live22
|0.06 × 18
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
45%
0
0
USD
USD
80
USD
USD
1
0%
17
82%
61%
7.10
1.44
USD
USD
7%
1:500