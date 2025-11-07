- Büyüme
İşlemler:
738
Kârla kapanan işlemler:
539 (73.03%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (26.96%)
En iyi işlem:
313.95 USD
En kötü işlem:
-217.26 USD
Brüt kâr:
3 822.26 USD (385 864 pips)
Brüt zarar:
-2 810.45 USD (282 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (17.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
524.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
80.02%
Maks. mevduat yükü:
0.80%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
742
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
430 (58.27%)
Satış işlemleri:
308 (41.73%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
7.09 USD
Ortalama zarar:
-14.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-78.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-570.71 USD (4)
Aylık büyüme:
0.34%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.45 USD
Maksimum:
639.09 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.21% (626.84 USD)
Varlığa göre:
0.01% (41.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|689
|BTCUSD
|45
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|985
|BTCUSD
|25
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.6K
|BTCUSD
|99K
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|22
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +313.95 USD
En kötü işlem: -217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.31 USD
Veri yok
