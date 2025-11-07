SinyallerBölümler
HA BINH INTERNATIONAL JSC

Elise EA

HA BINH INTERNATIONAL JSC
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 0%
AquaFunded-Server
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
738
Kârla kapanan işlemler:
539 (73.03%)
Zararla kapanan işlemler:
199 (26.96%)
En iyi işlem:
313.95 USD
En kötü işlem:
-217.26 USD
Brüt kâr:
3 822.26 USD (385 864 pips)
Brüt zarar:
-2 810.45 USD (282 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (17.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
524.05 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
80.02%
Maks. mevduat yükü:
0.80%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
742
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
430 (58.27%)
Satış işlemleri:
308 (41.73%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
7.09 USD
Ortalama zarar:
-14.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-78.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-570.71 USD (4)
Aylık büyüme:
0.34%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.45 USD
Maksimum:
639.09 USD (0.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.21% (626.84 USD)
Varlığa göre:
0.01% (41.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 689
BTCUSD 45
EURUSD 3
GBPUSD 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 985
BTCUSD 25
EURUSD 2
GBPUSD 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.6K
BTCUSD 99K
EURUSD 58
GBPUSD 22
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +313.95 USD
En kötü işlem: -217 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AquaFunded-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
