İşlemler:
779
Kârla kapanan işlemler:
701 (89.98%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (10.01%)
En iyi işlem:
24.42 GBP
En kötü işlem:
-149.30 GBP
Brüt kâr:
1 578.09 GBP (4 256 579 pips)
Brüt zarar:
-1 050.16 GBP (44 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
170 (322.61 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
322.61 GBP (170)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
9.02%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
309
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
637 (81.77%)
Satış işlemleri:
142 (18.23%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.68 GBP
Ortalama kâr:
2.25 GBP
Ortalama zarar:
-13.46 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-709.22 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-709.22 GBP (8)
Aylık büyüme:
16.15%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.92 GBP
Maksimum:
709.52 GBP (17.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.30% (710.02 GBP)
Varlığa göre:
0.17% (6.13 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|726
|BTCUSD
|22
|GBPJPY+
|6
|EURUSD+
|4
|ETHUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|677
|BTCUSD
|49
|GBPJPY+
|0
|EURUSD+
|2
|ETHUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|87K
|BTCUSD
|117K
|GBPJPY+
|38
|EURUSD+
|28
|ETHUSD
|-382
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.42 GBP
En kötü işlem: -149 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 170
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +322.61 GBP
Maksimum ardışık zarar: -709.22 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
