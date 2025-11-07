SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AB Fans
Mirza Shahbaz Ahmed

AB Fans

Mirza Shahbaz Ahmed
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49.9 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
VantageInternational-Live 10
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
779
Kârla kapanan işlemler:
701 (89.98%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (10.01%)
En iyi işlem:
24.42 GBP
En kötü işlem:
-149.30 GBP
Brüt kâr:
1 578.09 GBP (4 256 579 pips)
Brüt zarar:
-1 050.16 GBP (44 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
170 (322.61 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
322.61 GBP (170)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
9.02%
Maks. mevduat yükü:
2.57%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
309
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
637 (81.77%)
Satış işlemleri:
142 (18.23%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.68 GBP
Ortalama kâr:
2.25 GBP
Ortalama zarar:
-13.46 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-709.22 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-709.22 GBP (8)
Aylık büyüme:
16.15%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.92 GBP
Maksimum:
709.52 GBP (17.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.30% (710.02 GBP)
Varlığa göre:
0.17% (6.13 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 726
BTCUSD 22
GBPJPY+ 6
EURUSD+ 4
ETHUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 677
BTCUSD 49
GBPJPY+ 0
EURUSD+ 2
ETHUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 87K
BTCUSD 117K
GBPJPY+ 38
EURUSD+ 28
ETHUSD -382
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.42 GBP
En kötü işlem: -149 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 170
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +322.61 GBP
Maksimum ardışık zarar: -709.22 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.07 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AB Fans
Ayda 49.9 USD
16%
0
0
USD
3.6K
GBP
3
1%
779
89%
9%
1.50
0.68
GBP
19%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.