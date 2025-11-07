SinyallerBölümler
Umar Bakhtiar

OnTheTrade XAUUSD

Umar Bakhtiar
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
KVBFuturesIndonesia-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
38 (74.50%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (25.49%)
En iyi işlem:
61.90 USD
En kötü işlem:
-247.70 USD
Brüt kâr:
802.10 USD (8 001 pips)
Brüt zarar:
-874.20 USD (8 685 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (137.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
158.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
5.37%
Maks. mevduat yükü:
0.19%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
31 (60.78%)
Satış işlemleri:
20 (39.22%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.41 USD
Ortalama kâr:
21.11 USD
Ortalama zarar:
-67.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-282.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-282.40 USD (3)
Aylık büyüme:
-70.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
223.80 USD
Maksimum:
455.20 USD (105.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.71% (455.10 USD)
Varlığa göre:
0.39% (41.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDu 48
GBPUSDu 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDu -92
GBPUSDu 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDu -886
GBPUSDu 202
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBFuturesIndonesia-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.07 05:27
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
OnTheTrade XAUUSD
Ayda 30 USD
-49%
0
0
USD
11K
USD
11
0%
51
74%
5%
0.91
-1.41
USD
77%
1:500
