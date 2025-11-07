SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / W w w jorgeaiea c o m SCALING BTCUSD
Jorge Niz

Jorge Niz
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Coinexx-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
41 (64.06%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (35.94%)
En iyi işlem:
44.20 USD
En kötü işlem:
-8.74 USD
Brüt kâr:
350.58 USD (22 746 338 pips)
Brüt zarar:
-81.75 USD (687 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (163.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.00 USD (23)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
56.75%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.87
Alış işlemleri:
34 (53.13%)
Satış işlemleri:
30 (46.88%)
Kâr faktörü:
4.29
Beklenen getiri:
4.20 USD
Ortalama kâr:
8.55 USD
Ortalama zarar:
-3.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-39.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.05 USD (7)
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.51 USD
Maksimum:
39.15 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (39.14 USD)
Varlığa göre:
1.14% (37.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 267
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.5M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.20 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +163.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Coinexx-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 2
Www.jorgeaiea.com
İnceleme yok
2025.11.07 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.