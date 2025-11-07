SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LegionEAUSD
Herdy Muhammad Akbar

LegionEAUSD

Herdy Muhammad Akbar
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
19.46 USD
En kötü işlem:
-6.36 USD
Brüt kâr:
78.29 USD (78 279 pips)
Brüt zarar:
-16.46 USD (16 458 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (53.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.42 USD (4)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
9.72
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
4.76
Beklenen getiri:
6.87 USD
Ortalama kâr:
13.05 USD
Ortalama zarar:
-5.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.36 USD (1)
Aylık büyüme:
29.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.01 USD
Maksimum:
6.36 USD (2.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 62
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 62K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.46 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +53.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
51 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

LegionEA adalah tehnik entry otomatis menggunakan AI dengan tehnik trading yang sudah kami pelajari beberapa tahun ke belakang dan mendapatkan profit selama beberapa tahun ini, sudah teruji anti MC dan selalu profit perbulan nya bahkan bisa sampai setiap minggu. Kami menggunakan RR 1:2 dengan risk 5% pertrade menyesuaikan dengan balance dengan Winrate rata-rata di atas 50% sehingga sangat kecil kemungkinan terkena MC(Margin Call).

İnceleme yok
2025.11.07 01:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.07 01:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol