- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
61 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (30.68%)
En iyi işlem:
36.19 EUR
En kötü işlem:
-30.07 EUR
Brüt kâr:
266.18 EUR (30 411 pips)
Brüt zarar:
-195.05 EUR (20 411 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (80.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
80.43 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.26%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
35 (39.77%)
Satış işlemleri:
53 (60.23%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
0.81 EUR
Ortalama kâr:
4.36 EUR
Ortalama zarar:
-7.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.32 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-36.64 EUR (2)
Aylık büyüme:
14.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
70.25 EUR (10.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.89% (70.25 EUR)
Varlığa göre:
11.10% (65.46 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|XAUEUR
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|91
|XAUEUR
|-10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|XAUEUR
|-853
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.19 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -13.32 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
Learning signal for trader educated especially for Damarsi's trader. Focus on a metal(XAU)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
USD
575
EUR
EUR
1
0%
88
69%
100%
1.36
0.81
EUR
EUR
11%
1:500