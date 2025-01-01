Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 596%
- Aboneler
- 72
- Haftalar
- 210
- İşlemler
- 5500
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 1 455%
- Aboneler
- 122
- Haftalar
- 47
- İşlemler
- 1540
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.02
- Maks. düşüş
- 28%
- Büyüme
- 1 793%
- Aboneler
- 39
- Haftalar
- 153
- İşlemler
- 589
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 4.52
- Maks. düşüş
- 10%
- Büyüme
- 233%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 69
- İşlemler
- 422
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.35
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 4 113%
- Aboneler
- 0
- Haftalar
- 44
- İşlemler
- 1912
- Kazanç
- 52%
- Kâr faktörü
- 1.78
- Maks. düşüş
- 46%
- Büyüme
- 529%
- Aboneler
- 16
- Haftalar
- 41
- İşlemler
- 133
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.03
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 124%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 55
- İşlemler
- 184
- Kazanç
- 83%
- Kâr faktörü
- 1.32
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 476%
- Aboneler
- 20
- Haftalar
- 125
- İşlemler
- 1171
- Kazanç
- 77%
- Kâr faktörü
- 1.58
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 5 128%
- Aboneler
- 6
- Haftalar
- 234
- İşlemler
- 1430
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 484%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 81
- İşlemler
- 562
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.24
- Maks. düşüş
- 34%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.