Arnas Eka Putra Utama Salili

RCXCapital

Arnas Eka Putra Utama Salili
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
41 (42.26%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (57.73%)
En iyi işlem:
2 237.00 USD
En kötü işlem:
-1 692.00 USD
Brüt kâr:
23 566.27 USD (574 274 pips)
Brüt zarar:
-18 802.90 USD (566 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6 693.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 693.90 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
248 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
57 (58.76%)
Satış işlemleri:
40 (41.24%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
49.11 USD
Ortalama kâr:
574.79 USD
Ortalama zarar:
-335.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-8 016.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 016.80 USD (14)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 258.18 USD
Maksimum:
8 016.80 USD (49.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 54
NQ100.R 38
GBPJPY 3
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.8K
NQ100.R -290
GBPJPY 362
CHFJPY -59
USDJPY -70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 28K
NQ100.R -21K
GBPJPY 917
CHFJPY -414
USDJPY -500
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 237.00 USD
En kötü işlem: -1 692 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +6 693.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 016.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 8
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 9
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
267 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.06 19:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 248 days
