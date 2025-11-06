- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
97
Kârla kapanan işlemler:
41 (42.26%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (57.73%)
En iyi işlem:
2 237.00 USD
En kötü işlem:
-1 692.00 USD
Brüt kâr:
23 566.27 USD (574 274 pips)
Brüt zarar:
-18 802.90 USD (566 612 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6 693.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 693.90 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
248 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
57 (58.76%)
Satış işlemleri:
40 (41.24%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
49.11 USD
Ortalama kâr:
574.79 USD
Ortalama zarar:
-335.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-8 016.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 016.80 USD (14)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 258.18 USD
Maksimum:
8 016.80 USD (49.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|NQ100.R
|38
|GBPJPY
|3
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.8K
|NQ100.R
|-290
|GBPJPY
|362
|CHFJPY
|-59
|USDJPY
|-70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|28K
|NQ100.R
|-21K
|GBPJPY
|917
|CHFJPY
|-414
|USDJPY
|-500
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 237.00 USD
En kötü işlem: -1 692 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +6 693.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 016.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 8
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 9
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
