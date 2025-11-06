- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-36.64 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-149.06 USD (149 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.12
Alım-satım etkinliği:
96.86%
Maks. mevduat yükü:
65.09%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-24.84 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-24.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-149.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.06 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
149.06 USD
Maksimum:
149.06 USD (68.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
68.95% (149.06 USD)
Varlığa göre:
43.53% (94.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#ETHUSDr
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#ETHUSDr
|-149
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#ETHUSDr
|-149K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
