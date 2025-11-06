- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
120 (38.33%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (61.66%)
En iyi işlem:
4 156.77 USD
En kötü işlem:
-2 669.89 USD
Brüt kâr:
50 772.47 USD (432 004 pips)
Brüt zarar:
-41 644.85 USD (344 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (14 300.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 300.09 USD (16)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
50 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
173 (55.27%)
Satış işlemleri:
140 (44.73%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
29.16 USD
Ortalama kâr:
423.10 USD
Ortalama zarar:
-215.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 309.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 440.67 USD (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 010.81 USD
Maksimum:
13 793.47 USD (47.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|283
|NQ100.R
|28
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.6K
|NQ100.R
|-486
|GBPJPY
|1
|CADJPY
|29
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|163K
|NQ100.R
|-76K
|GBPJPY
|56
|CADJPY
|876
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 156.77 USD
En kötü işlem: -2 670 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +14 300.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 309.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
