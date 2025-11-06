SinyallerBölümler
Arnas Eka Putra Utama Salili

SeargeantFX

Arnas Eka Putra Utama Salili
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
120 (38.33%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (61.66%)
En iyi işlem:
4 156.77 USD
En kötü işlem:
-2 669.89 USD
Brüt kâr:
50 772.47 USD (432 004 pips)
Brüt zarar:
-41 644.85 USD (344 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (14 300.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 300.09 USD (16)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
50 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
173 (55.27%)
Satış işlemleri:
140 (44.73%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
29.16 USD
Ortalama kâr:
423.10 USD
Ortalama zarar:
-215.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 309.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 440.67 USD (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 010.81 USD
Maksimum:
13 793.47 USD (47.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 283
NQ100.R 28
GBPJPY 1
CADJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.6K
NQ100.R -486
GBPJPY 1
CADJPY 29
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 163K
NQ100.R -76K
GBPJPY 56
CADJPY 876
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 156.77 USD
En kötü işlem: -2 670 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +14 300.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 309.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real33
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
FXOpen-Real2
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
2025.11.06 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 50 days
