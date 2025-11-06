- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
14 (56.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (44.00%)
En iyi işlem:
335.58 USD
En kötü işlem:
-581.00 USD
Brüt kâr:
728.65 USD (15 321 pips)
Brüt zarar:
-1 674.16 USD (59 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (55.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
644.85 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
171.96%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
18 (72.00%)
Satış işlemleri:
7 (28.00%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-37.82 USD
Ortalama kâr:
52.05 USD
Ortalama zarar:
-152.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-835.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-838.18 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
974.03 USD
Maksimum:
1 029.31 USD (33.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.69% (1 029.31 USD)
Varlığa göre:
24.74% (708.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|NZDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-979
|NZDJPY
|20
|CHFJPY
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-45K
|NZDJPY
|375
|CHFJPY
|460
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +335.58 USD
En kötü işlem: -581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -835.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 5
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 10
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Manual trading
İnceleme yok