SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Somalforex
Mahmoud Zabara

Somalforex

Mahmoud Zabara
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
14 (56.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (44.00%)
En iyi işlem:
335.58 USD
En kötü işlem:
-581.00 USD
Brüt kâr:
728.65 USD (15 321 pips)
Brüt zarar:
-1 674.16 USD (59 968 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (55.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
644.85 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
171.96%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.92
Alış işlemleri:
18 (72.00%)
Satış işlemleri:
7 (28.00%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-37.82 USD
Ortalama kâr:
52.05 USD
Ortalama zarar:
-152.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-835.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-838.18 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
974.03 USD
Maksimum:
1 029.31 USD (33.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.69% (1 029.31 USD)
Varlığa göre:
24.74% (708.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 21
NZDJPY 2
CHFJPY 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -979
NZDJPY 20
CHFJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -45K
NZDJPY 375
CHFJPY 460
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +335.58 USD
En kötü işlem: -581 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -835.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 5
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 10
FBS-Real-5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
VantageInternational-Live 2
0.00 × 20
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ForexChief-DirectFX
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
Axi-US02-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
73 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Manual trading 
İnceleme yok
2025.11.06 21:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 18:47
Share of trading days is too low
2025.11.06 18:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 17:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol