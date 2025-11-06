SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Code Green
Heiko Donat

Code Green

Heiko Donat
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 21%
FusionMarkets-Live 2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 984
Kârla kapanan işlemler:
1 376 (69.35%)
Zararla kapanan işlemler:
608 (30.65%)
En iyi işlem:
29.92 USD
En kötü işlem:
-77.18 USD
Brüt kâr:
3 393.94 USD (107 911 pips)
Brüt zarar:
-2 795.45 USD (78 795 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (70.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
70.22 USD (25)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
2.11%
Maks. mevduat yükü:
117.13%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
1.14
Alış işlemleri:
889 (44.81%)
Satış işlemleri:
1 095 (55.19%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
2.47 USD
Ortalama zarar:
-4.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-21.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-253.06 USD (5)
Aylık büyüme:
17.55%
Algo alım-satım:
67%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
73.25 USD
Maksimum:
525.77 USD (10.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.00% (525.77 USD)
Varlığa göre:
27.91% (951.69 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1979
US30 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 599
US30 -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
US30 -745
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.92 USD
En kötü işlem: -77 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +70.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.98 × 46
ICMarketsSC-Live24
2.10 × 72
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
ICMarketsSC-Live04
16.67 × 3
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
İnceleme yok
2025.12.05 09:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 08:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 07:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 17:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 13:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 12:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 10:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 07:27
Share of trading days is too low
2025.11.07 06:27
Share of trading days is too low
2025.11.06 17:47
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 14.29% of days out of the 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 17:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
