Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 1.98 × 46 ICMarketsSC-Live24 2.10 × 72 ThreeTraderLimited-Live02 3.43 × 154 RoboForex-Pro-5 15.93 × 387 ICMarketsSC-Live04 16.67 × 3 SimpleFX-LiveUK 20.50 × 2 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya