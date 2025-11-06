SinyallerBölümler
Ali Hamad Askar

Arbitrager

Ali Hamad Askar
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
RazeGlobalMarkets-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
136
Kârla kapanan işlemler:
73 (53.67%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (46.32%)
En iyi işlem:
237.60 USD
En kötü işlem:
-225.00 USD
Brüt kâr:
2 456.59 USD (60 634 pips)
Brüt zarar:
-1 993.65 USD (48 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (92.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
245.96 USD (2)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
2.28%
Maks. mevduat yükü:
9.63%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
138
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
66 (48.53%)
Satış işlemleri:
70 (51.47%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
3.40 USD
Ortalama kâr:
33.65 USD
Ortalama zarar:
-31.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-103.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.30 USD (2)
Aylık büyüme:
4.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
163.40 USD
Maksimum:
360.30 USD (3.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.53% (360.30 USD)
Varlığa göre:
0.18% (19.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US100v 26
.US100x 26
.DE40k 25
.DE40s 20
.US30m 18
.US30x 16
.US30v 3
.DE40ix 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US100v 188
.US100x 137
.DE40k -142
.DE40s 167
.US30m 184
.US30x -76
.US30v 2
.DE40ix 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US100v 941
.US100x 688
.DE40k -8.4K
.DE40s 15K
.US30m 1.8K
.US30x -761
.US30v 50
.DE40ix 2.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +237.60 USD
En kötü işlem: -225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +92.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RazeGlobalMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DO NOT COPY

PM me if interested

İnceleme yok
2025.11.06 16:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
