Fernando De Godoi Do Nascimento

PING CAPITAL

Fernando De Godoi Do Nascimento
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
En iyi işlem:
1.09 USD
En kötü işlem:
-0.19 USD
Brüt kâr:
2.59 USD (259 pips)
Brüt zarar:
-0.19 USD (18 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.50 USD (3)
Sharpe oranı:
1.16
Alım-satım etkinliği:
84.89%
Maks. mevduat yükü:
98.70%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
12.63
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
5 (100.00%)
Kâr faktörü:
13.63
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
0.65 USD
Ortalama zarar:
-0.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.19 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.19 USD (0.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.70% (0.19 USD)
Varlığa göre:
14.25% (3.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 3
NAS100 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 2
NAS100 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 150
NAS100 91
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.09 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
1.15 × 24120
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 452
FPMarkets-Live
6.04 × 3298
FusionMarkets-Live
7.19 × 1339
VantageFX-Live
21.50 × 2
OctaFX-Real
22.00 × 1
We started with just $20, proving that true discipline begins with small amounts. If we can protect and grow a small capital, imagine the same precision applied to larger investments. Our strategies combine support and resistance, supply and demand zones, and confirmations with MAs 8, 17, and 72, ensuring consistent and responsible growth. At Ping Capital, every investment is unique — it’s not just about numbers, it’s about trust and vision.
İnceleme yok
2025.11.06 15:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 15:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.06 15:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 15:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.