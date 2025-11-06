- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
13.72 USD
En kötü işlem:
-6.51 USD
Brüt kâr:
26.70 USD (2 668 pips)
Brüt zarar:
-17.83 USD (1 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (12.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.72 USD (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
8.15%
Maks. mevduat yükü:
4.34%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.50
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
6.68 USD
Ortalama zarar:
-3.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.65 USD (4)
Aylık büyüme:
4.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.65 USD
Maksimum:
12.65 USD (6.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.45% (12.65 USD)
Varlığa göre:
2.17% (4.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|886
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.72 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.65 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 14
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 48
|
NPBFX-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 32
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 22
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 3
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.08 × 161
|
Axi-US05-Live
|0.16 × 56
|
ICMarketsSC-Live31
|0.20 × 172
|
Exness-Real4
|0.24 × 46
|
ICMarketsSC-Live06
|0.29 × 14
|
Axi-US06-Live
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live27
|0.30 × 159
|
Exness-Real24
|0.42 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.45 × 22
