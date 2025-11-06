SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Smart Trend Gold I
Huynh Thien Vuong

Smart Trend Gold I

Huynh Thien Vuong
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 122%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
168 (70.88%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (29.11%)
En iyi işlem:
69.82 USD
En kötü işlem:
-35.83 USD
Brüt kâr:
1 075.89 USD (641 389 pips)
Brüt zarar:
-498.05 USD (452 949 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (53.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.44 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
5.76%
Maks. mevduat yükü:
7.81%
En son işlem:
45 dakika önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
9.20
Alış işlemleri:
159 (67.09%)
Satış işlemleri:
78 (32.91%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
6.40 USD
Ortalama zarar:
-7.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-62.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-62.81 USD (5)
Aylık büyüme:
901.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
62.81 USD (24.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.35% (62.81 USD)
Varlığa göre:
0.31% (1.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 233
GBPCAD 2
BTCUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 601
GBPCAD -19
BTCUSD -6
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 248K
GBPCAD -433
BTCUSD -59K
EURUSD 9
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.82 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +53.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Smart Trend Gold I

Catches the main trend of gold. Trades follow the trend direction, combined with pullbacks and confirmation signals. SL/TP are clearly defined, with proper risk management. I recommend starting with a small capital to observe the strategy. While Smart Trend Gold II delivers steady and relatively safe profits, losses can still occur, as the market is always volatile.


İnceleme yok
2025.11.06 15:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 15:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 14:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Smart Trend Gold I
Ayda 30 USD
122%
0
0
USD
512
USD
3
0%
237
70%
6%
2.16
2.44
USD
34%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.