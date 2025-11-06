SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BorneoTrader
Taufiq Fansyuri

BorneoTrader

Taufiq Fansyuri
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 60%
ExclusiveMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
29.29 USD
En kötü işlem:
-33.04 USD
Brüt kâr:
295.78 USD (29 670 pips)
Brüt zarar:
-108.95 USD (10 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (244.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.62 USD (21)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
4.52%
Maks. mevduat yükü:
12.22%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.74
Alış işlemleri:
20 (64.52%)
Satış işlemleri:
11 (35.48%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
6.03 USD
Ortalama kâr:
11.38 USD
Ortalama zarar:
-21.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-107.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.15 USD (4)
Aylık büyüme:
60.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
107.39 USD (19.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.41% (107.31 USD)
Varlığa göre:
18.42% (60.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 187
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.29 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +244.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -107.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ExclusiveMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

BorneoTrader Signal
XAU/USD Only.
I ride gold’s big ups AND smart pullbacks—every move with laser-measured risk.
The market isn’t dangerous. Greed and fear inside you are the real killers.
Copy me:
Set it, forget it—entries fire in London & NY sessions.
No blind buys. No endless holds. Pure momentum mastery.
Skip this? You’re walking past generational wealth.
1000+ followers already stacking. Your turn.
Subscribe NOW—before the next surge leaves you behind. 🚀
İnceleme yok
2025.11.20 14:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.20 13:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.20 13:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 17:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 17:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 15:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 15:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.13 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 15:37
Share of trading days is too low
2025.11.06 15:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.06 14:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 14:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.06 14:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.06 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 14:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BorneoTrader
Ayda 30 USD
60%
0
0
USD
496
USD
2
0%
31
83%
5%
2.71
6.03
USD
19%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.