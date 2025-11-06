- Büyüme
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
29.29 USD
En kötü işlem:
-33.04 USD
Brüt kâr:
295.78 USD (29 670 pips)
Brüt zarar:
-108.95 USD (10 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (244.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.62 USD (21)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
4.52%
Maks. mevduat yükü:
12.22%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.74
Alış işlemleri:
20 (64.52%)
Satış işlemleri:
11 (35.48%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
6.03 USD
Ortalama kâr:
11.38 USD
Ortalama zarar:
-21.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-107.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-107.15 USD (4)
Aylık büyüme:
60.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
107.39 USD (19.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.41% (107.31 USD)
Varlığa göre:
18.42% (60.47 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|187
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
BorneoTrader Signal
XAU/USD Only.
I ride gold’s big ups AND smart pullbacks—every move with laser-measured risk.
The market isn’t dangerous. Greed and fear inside you are the real killers.
Copy me:
Set it, forget it—entries fire in London & NY sessions.
No blind buys. No endless holds. Pure momentum mastery.
Skip this? You’re walking past generational wealth.
1000+ followers already stacking. Your turn.
Subscribe NOW—before the next surge leaves you behind. 🚀
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
60%
0
0
USD
USD
496
USD
USD
2
0%
31
83%
5%
2.71
6.03
USD
USD
19%
1:500