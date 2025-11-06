- Büyüme
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
51 (85.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (15.00%)
En iyi işlem:
182.05 USD
En kötü işlem:
-284.50 USD
Brüt kâr:
2 478.12 USD (42 943 pips)
Brüt zarar:
-1 413.45 USD (26 762 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (618.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
776.88 USD (10)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
50.02%
Maks. mevduat yükü:
76.54%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
1.19
Alış işlemleri:
21 (35.00%)
Satış işlemleri:
39 (65.00%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
17.74 USD
Ortalama kâr:
48.59 USD
Ortalama zarar:
-157.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-894.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-894.55 USD (5)
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
894.55 USD (26.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.22% (894.55 USD)
Varlığa göre:
45.54% (1 045.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|GBPUSD
|1
|NZDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|GBPUSD
|24
|NZDUSD
|-5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|GBPUSD
|87
|NZDUSD
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +182.05 USD
En kötü işlem: -285 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +618.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -894.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
DBGMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 2
|
IronFX-Real11
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Exness-Real9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live08
|0.50 × 2
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.50 × 2
|
LiteForex-ECN.com
|0.53 × 15
With years of professional experience in forex and gold trading, our fund focuses on delivering consistent, long-term profits through disciplined risk
