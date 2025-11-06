- Büyüme
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
1 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (66.67%)
En iyi işlem:
2.91 USD
En kötü işlem:
-1.04 USD
Brüt kâr:
2.91 USD (96 pips)
Brüt zarar:
-1.12 USD (108 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.91 USD (1)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.02%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.60
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
3 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
2.91 USD
Ortalama zarar:
-0.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.12 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.12 USD
Maksimum:
1.12 USD (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.22% (1.12 USD)
Varlığa göre:
1.48% (7.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDm
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDm
|-12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
AI-powered EURUSD Scalping & Hedging Bot — focused on steady growth, smart risk control, and low drawdown.
Works on real market conditions with fast execution, adaptive algorithms, and built-in equity protection for consistent results.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
0%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
1
100%
3
33%
100%
2.59
0.60
USD
USD
1%
1:200