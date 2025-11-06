- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
17 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (50.00%)
En iyi işlem:
0.95 USD
En kötü işlem:
-5.27 USD
Brüt kâr:
4.55 USD (517 pips)
Brüt zarar:
-42.75 USD (4 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.58 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
77.81%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
132
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
9 (26.47%)
Satış işlemleri:
25 (73.53%)
Kâr faktörü:
0.11
Beklenen getiri:
-1.12 USD
Ortalama kâr:
0.27 USD
Ortalama zarar:
-2.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-42.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.74 USD (16)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.20 USD
Maksimum:
42.74 USD (8.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.47% (42.74 USD)
Varlığa göre:
43.96% (203.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|9
|USDCAD
|8
|EURUSD
|7
|USDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-30
|USDJPY
|-6
|USDCAD
|2
|EURUSD
|-4
|USDCHF
|0
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-3K
|USDJPY
|-363
|USDCAD
|250
|EURUSD
|-432
|USDCHF
|26
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.95 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +3.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
|
NationFXLLC-Real
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
OANDA-OGM Live-1
|0.00 × 6
|
FxPro.com-Real03
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 3
|0.00 × 2
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
SuperForex-Real
|0.00 × 18
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 2
|
CapitalInvestment-Live 2
|0.00 × 1
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
PureMarket-Demo
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 2
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
TickmillAsia-Live06
|0.00 × 2
Hubahuba Power Rangers
İnceleme yok