Arief Triantoko

Hubahuba

Arief Triantoko
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -8%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
17 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (50.00%)
En iyi işlem:
0.95 USD
En kötü işlem:
-5.27 USD
Brüt kâr:
4.55 USD (517 pips)
Brüt zarar:
-42.75 USD (4 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (3.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.58 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.51
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
77.81%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
132
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
9 (26.47%)
Satış işlemleri:
25 (73.53%)
Kâr faktörü:
0.11
Beklenen getiri:
-1.12 USD
Ortalama kâr:
0.27 USD
Ortalama zarar:
-2.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-42.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.74 USD (16)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.20 USD
Maksimum:
42.74 USD (8.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.47% (42.74 USD)
Varlığa göre:
43.96% (203.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 9
USDJPY 9
USDCAD 8
EURUSD 7
USDCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -30
USDJPY -6
USDCAD 2
EURUSD -4
USDCHF 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -3K
USDJPY -363
USDCAD 250
EURUSD -432
USDCHF 26
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.95 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +3.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
XM.COM-Real 3
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.00 × 3
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 1
SuperForex-Real
0.00 × 18
JustForex-Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 2
CapitalInvestment-Live 2
0.00 × 1
JustForex-Live2
0.00 × 1
PureMarket-Demo
0.00 × 2
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
TickmillAsia-Live06
0.00 × 2
524 daha fazla...
Hubahuba Power Rangers
İnceleme yok
2025.11.06 11:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.06 11:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
