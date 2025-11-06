- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
79.02 USD
En kötü işlem:
-65.64 USD
Brüt kâr:
198.22 USD (61 894 pips)
Brüt zarar:
-282.36 USD (214 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (125.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.74 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
75.84%
Maks. mevduat yükü:
72.30%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-9.35 USD
Ortalama kâr:
49.56 USD
Ortalama zarar:
-56.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-175.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-175.48 USD (3)
Aylık büyüme:
-8.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
176.53 USD
Maksimum:
176.53 USD (17.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.54% (176.11 USD)
Varlığa göre:
6.98% (63.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-25
|BTCUSD
|-59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-27K
|BTCUSD
|-126K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +79.02 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +125.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -175.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.20 × 210
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-8%
0
0
USD
USD
920
USD
USD
1
0%
9
44%
76%
0.70
-9.35
USD
USD
18%
1:100