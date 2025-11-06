- Büyüme
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
28 (96.55%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.45%)
En iyi işlem:
107.00 USD
En kötü işlem:
-30.70 USD
Brüt kâr:
179.72 USD (1 910 pips)
Brüt zarar:
-30.70 USD (307 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (72.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.00 USD (1)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
4.85
Alış işlemleri:
27 (93.10%)
Satış işlemleri:
2 (6.90%)
Kâr faktörü:
5.85
Beklenen getiri:
5.14 USD
Ortalama kâr:
6.42 USD
Ortalama zarar:
-30.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.70 USD (1)
Aylık büyüme:
1.49%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.70 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD.LPm
|17
|AUDUSD.LPm
|7
|XAUUSD.LPm
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD.LPm
|24
|AUDUSD.LPm
|1
|XAUUSD.LPm
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD.LPm
|356
|AUDUSD.LPm
|7
|XAUUSD.LPm
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +107.00 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +72.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Oval-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
