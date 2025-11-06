SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SONY Forex Signals Service 2025
Bashir Ahmad

SONY Forex Signals Service 2025

Bashir Ahmad
0 inceleme
43 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (53.85%)
En iyi işlem:
217.23 USD
En kötü işlem:
-108.15 USD
Brüt kâr:
636.65 USD (7 949 pips)
Brüt zarar:
-267.10 USD (2 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (79.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.23 USD (1)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
24 gün
Düzelme faktörü:
2.88
Alış işlemleri:
12 (92.31%)
Satış işlemleri:
1 (7.69%)
Kâr faktörü:
2.38
Beklenen getiri:
28.43 USD
Ortalama kâr:
106.11 USD
Ortalama zarar:
-38.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-128.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-128.13 USD (2)
Aylık büyüme:
13.64%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.63 USD
Maksimum:
128.13 USD (12.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
archived 10
XAUUSD 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
archived 310
XAUUSD 59
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
archived 0
XAUUSD 5.9K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +217.23 USD
En kötü işlem: -108 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +79.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -128.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 8
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
Exness-Real7
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
İnceleme yok
2025.11.06 09:17
Trading operations on the account were performed for only 12 days. This comprises 4% of days out of the 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
80% of trades performed within 9 days. This comprises 3% of days out of the 300 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 09:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.06 09:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
