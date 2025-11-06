- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
318.50 USD
En kötü işlem:
-53.75 USD
Brüt kâr:
1 514.10 USD (7 165 pips)
Brüt zarar:
-106.60 USD (891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 270.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 270.50 USD (4)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
59.27%
Maks. mevduat yükü:
13.03%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
26.19
Alış işlemleri:
13 (92.86%)
Satış işlemleri:
1 (7.14%)
Kâr faktörü:
14.20
Beklenen getiri:
100.54 USD
Ortalama kâr:
137.65 USD
Ortalama zarar:
-35.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-53.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.75 USD (1)
Aylık büyüme:
116.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
53.75 USD (3.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.95% (4.85 USD)
Varlığa göre:
1.87% (1.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +318.50 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 270.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.53 × 137
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
116%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
2
0%
14
78%
59%
14.20
100.54
USD
USD
4%
1:500