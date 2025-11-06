SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Legroo
JOKO BAWONO

Legroo

JOKO BAWONO
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
18 (48.64%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (51.35%)
En iyi işlem:
28.20 USD
En kötü işlem:
-213.14 USD
Brüt kâr:
197.61 USD (9 014 pips)
Brüt zarar:
-495.48 USD (14 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (47.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.56 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.69%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
11 (29.73%)
Satış işlemleri:
26 (70.27%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-8.05 USD
Ortalama kâr:
10.98 USD
Ortalama zarar:
-26.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-266.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-266.70 USD (5)
Aylık büyüme:
-88.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
334.74 USD
Maksimum:
389.06 USD (109.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.15% (0.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 36
EURUSD_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG -293
EURUSD_MRG -5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG -5.5K
EURUSD_MRG -465
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.20 USD
En kötü işlem: -213 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +47.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -266.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

NO COMMENT
İnceleme yok
2025.11.06 08:17
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 3.52% of days out of the 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 08:17
80% of trades performed within 3 days. This comprises 2.11% of days out of the 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 08:17
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
