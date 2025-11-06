- Büyüme
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
21 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (58.82%)
En iyi işlem:
4.14 USD
En kötü işlem:
-5.32 USD
Brüt kâr:
28.74 USD (1 544 pips)
Brüt zarar:
-65.75 USD (2 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (7.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.29 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1624 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
26 (50.98%)
Satış işlemleri:
25 (49.02%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-0.73 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-13.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.74 USD (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.01 USD
Maksimum:
37.01 USD (74.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|33
|GBPJPY+
|18
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|-43
|GBPJPY+
|5
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|-1.5K
|GBPJPY+
|378
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +4.14 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +7.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
