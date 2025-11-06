SinyallerBölümler
Daniel Surya Tangel S.kom

Ketoalien88

Daniel Surya Tangel S.kom
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
21 (41.17%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (58.82%)
En iyi işlem:
4.14 USD
En kötü işlem:
-5.32 USD
Brüt kâr:
28.74 USD (1 544 pips)
Brüt zarar:
-65.75 USD (2 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (7.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.29 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1624 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
26 (50.98%)
Satış işlemleri:
25 (49.02%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-0.73 USD
Ortalama kâr:
1.37 USD
Ortalama zarar:
-2.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-13.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.74 USD (7)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.01 USD
Maksimum:
37.01 USD (74.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 33
GBPJPY+ 18
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ -43
GBPJPY+ 5
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ -1.5K
GBPJPY+ 378
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.14 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +7.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.06 06:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 1624 days
