SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GF Basic
Yelena Claudia

GF Basic

Yelena Claudia
0 inceleme
76 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
89 (73.55%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (26.45%)
En iyi işlem:
92.86 USD
En kötü işlem:
-344.22 USD
Brüt kâr:
1 231.88 USD (123 142 pips)
Brüt zarar:
-671.65 USD (66 023 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (130.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.93 USD (11)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
89 (73.55%)
Satış işlemleri:
32 (26.45%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
4.63 USD
Ortalama kâr:
13.84 USD
Ortalama zarar:
-20.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-553.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.42 USD (6)
Aylık büyüme:
14.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
558.34 USD (28.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 120
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 561
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
AUDCAD -63
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.86 USD
En kötü işlem: -344 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +130.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -553.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.24 × 186
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarketsSC-Live23
0.30 × 86
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.41 × 27
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
FusionMarkets-Demo
0.96 × 25
ICMarkets-Live18
1.00 × 8
RoboForex-ECN
1.05 × 59
Semi Swing Gold Trade Only

Minimum equity 1,000 USD for 0,01 lot /transaction and multiplier @ 1,000 * 0,01 for averaging


İnceleme yok
2025.11.06 04:07
Trading operations on the account were performed for only 82 days. This comprises 15.44% of days out of the 531 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 04:07
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.06 04:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
