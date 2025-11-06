Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-ECN Live Server 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 LiteForex-ECN.com 0.00 × 8 FxPro.com-Real02 0.00 × 1 XMTrading-Real 34 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 AxiTrader-US02-Live 0.00 × 2 Tickmill-Live02 0.24 × 186 Pepperstone-Edge04 0.27 × 33 ICMarkets-Live04 0.28 × 454 ICMarketsSC-Live23 0.30 × 86 ICMarkets-Live03 0.33 × 15 MEXIntGroup-Real 0.33 × 6 ICMarkets-Live10 0.35 × 320 HFMarketsSV-Live Server 3 0.39 × 207 AdmiralMarkets-Live 0.41 × 27 TickmillUK-Live03 0.55 × 40 HFMarketsSV-Live Server 0.64 × 473 HFMarketsSV-Live Server 4 0.65 × 1664 HFMarketsSV-Live Server 5 0.66 × 1558 ICMarkets-Live06 0.73 × 130 ICMarkets-Live17 0.81 × 27 FusionMarkets-Demo 0.96 × 25 ICMarkets-Live18 1.00 × 8 RoboForex-ECN 1.05 × 59 30 daha fazla...