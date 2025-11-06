- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
121
Kârla kapanan işlemler:
89 (73.55%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (26.45%)
En iyi işlem:
92.86 USD
En kötü işlem:
-344.22 USD
Brüt kâr:
1 231.88 USD (123 142 pips)
Brüt zarar:
-671.65 USD (66 023 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (130.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
188.93 USD (11)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
1.00
Alış işlemleri:
89 (73.55%)
Satış işlemleri:
32 (26.45%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
4.63 USD
Ortalama kâr:
13.84 USD
Ortalama zarar:
-20.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-553.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-553.42 USD (6)
Aylık büyüme:
14.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
558.34 USD (28.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|AUDCAD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|561
|AUDCAD
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|57K
|AUDCAD
|-63
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +92.86 USD
En kötü işlem: -344 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +130.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -553.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 2
Tickmill-Live02
|0.24 × 186
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
ICMarketsSC-Live23
|0.30 × 86
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
|0.41 × 27
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
FusionMarkets-Demo
|0.96 × 25
ICMarkets-Live18
|1.00 × 8
RoboForex-ECN
|1.05 × 59
Semi Swing Gold Trade Only
Minimum equity 1,000 USD for 0,01 lot /transaction and multiplier @ 1,000 * 0,01 for averaging
İnceleme yok