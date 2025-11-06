- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (50.00%)
En iyi işlem:
37.14 USD
En kötü işlem:
-200.00 USD
Brüt kâr:
37.14 USD (1 248 pips)
Brüt zarar:
-200.00 USD (3 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (37.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.14 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.81
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.19
Beklenen getiri:
-81.43 USD
Ortalama kâr:
37.14 USD
Ortalama zarar:
-200.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-200.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-200.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-8.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.00 USD
Maksimum:
200.00 USD (10.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-163
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +37.14 USD
En kötü işlem: -200 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
testing akun bismillah
İnceleme yok