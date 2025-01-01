SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

MSC Gold Invest Pro
Büyüme
467%
Aboneler
20
Haftalar
125
İşlemler
1157
Kazanç
77%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
26%
OnlyUJ
Büyüme
217%
Aboneler
9
Haftalar
69
İşlemler
421
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.32
Maks. düşüş
17%
Daily Gold Sniper
Büyüme
519%
Aboneler
16
Haftalar
41
İşlemler
132
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.01
Maks. düşüş
34%
Deux ex machina
Büyüme
5 128%
Aboneler
6
Haftalar
234
İşlemler
1430
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
484%
Aboneler
10
Haftalar
81
İşlemler
562
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.24
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 596%
Aboneler
71
Haftalar
210
İşlemler
5500
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 455%
Aboneler
119
Haftalar
47
İşlemler
1540
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.03
Maks. düşüş
28%
Low risk trading version 3
Büyüme
4 113%
Aboneler
0
Haftalar
44
İşlemler
1912
Kazanç
52%
Kâr faktörü
1.78
Maks. düşüş
46%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
124%
Aboneler
12
Haftalar
55
İşlemler
184
Kazanç
83%
Kâr faktörü
1.32
Maks. düşüş
22%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 793%
Aboneler
40
Haftalar
153
İşlemler
589
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.52
Maks. düşüş
10%

