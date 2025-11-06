- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
8 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (11.11%)
En iyi işlem:
0.23 USD
En kötü işlem:
-0.24 USD
Brüt kâr:
0.77 USD (747 pips)
Brüt zarar:
-0.24 USD (240 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (0.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.59 USD (5)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
3.21
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
0.10 USD
Ortalama zarar:
-0.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.24 USD (1)
Aylık büyüme:
4.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.24 USD (2.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|6
|.US30Cash
|2
|.DE40Cash
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|0
|.US30Cash
|0
|.DE40Cash
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|215
|.US30Cash
|144
|.DE40Cash
|148
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.23 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Kein Martingale!!!
Mittleres Risiko
