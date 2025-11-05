- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
80 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (21.57%)
En iyi işlem:
16.71 USD
En kötü işlem:
-5.34 USD
Brüt kâr:
95.71 USD (64 575 pips)
Brüt zarar:
-34.54 USD (34 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (12.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.51 USD (11)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.79%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
63 (61.76%)
Satış işlemleri:
39 (38.24%)
Kâr faktörü:
2.77
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-1.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-27.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.41 USD (10)
Aylık büyüme:
9.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.76 USD
Maksimum:
27.41 USD (4.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.02% (27.41 USD)
Varlığa göre:
11.81% (80.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDmicro
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDmicro
|30K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.71 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +12.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
9%
0
0
USD
USD
720
USD
USD
1
100%
102
78%
100%
2.77
0.60
USD
USD
12%
1:500