Shady Shata

ShadySoftSniper

Shady Shata
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
102
Kârla kapanan işlemler:
80 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (21.57%)
En iyi işlem:
16.71 USD
En kötü işlem:
-5.34 USD
Brüt kâr:
95.71 USD (64 575 pips)
Brüt zarar:
-34.54 USD (34 516 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (12.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.51 USD (11)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.79%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
63 (61.76%)
Satış işlemleri:
39 (38.24%)
Kâr faktörü:
2.77
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-1.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-27.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.41 USD (10)
Aylık büyüme:
9.29%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.76 USD
Maksimum:
27.41 USD (4.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.02% (27.41 USD)
Varlığa göre:
11.81% (80.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDmicro 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDmicro 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDmicro 30K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.71 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +12.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

اشترك فى اكس ام واعمل حساب مايكرو الايداع 1000 هتاخد بونص 500 وتدخل لنسخ سنايبر اكس ام الميكرو                                                                                              لو عاوز تنسخه
التسجيل عبر الموبايل
التسجيل عبر الكمبيوتر المتصفحات
كود الشريك
49MV6
لما تعمل الحساب من الرابط او تفتح بكود الشريك ابعتلى رقم الحساب علشان نبدء نسخ انا هنا @shadysoft
İnceleme yok
2025.11.08 08:38
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.07 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 04:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
Share of trading days is too low
2025.11.06 02:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.05 23:47
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
80% of trades performed within 1 days. This comprises 3.85% of days out of the 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 23:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
