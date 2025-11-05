- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
12 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (29.41%)
En iyi işlem:
57.90 USD
En kötü işlem:
-84.00 USD
Brüt kâr:
277.05 USD (1 842 pips)
Brüt zarar:
-194.00 USD (1 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (84.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.80 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
0.53
Alış işlemleri:
8 (47.06%)
Satış işlemleri:
9 (52.94%)
Kâr faktörü:
1.43
Beklenen getiri:
4.89 USD
Ortalama kâr:
23.09 USD
Ortalama zarar:
-38.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-155.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-155.25 USD (2)
Aylık büyüme:
0.55%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.35 USD
Maksimum:
157.95 USD (1.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_
|83
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_
|579
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.90 USD
En kötü işlem: -84 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +84.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -155.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok