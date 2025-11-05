- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
283
Kârla kapanan işlemler:
211 (74.55%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (25.44%)
En iyi işlem:
43.30 USD
En kötü işlem:
-50.45 USD
Brüt kâr:
1 199.18 USD (201 512 pips)
Brüt zarar:
-706.62 USD (7 276 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (95.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
282.35 USD (30)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
18.77%
Maks. mevduat yükü:
25.80%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
292
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.64
Alış işlemleri:
247 (87.28%)
Satış işlemleri:
36 (12.72%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
5.68 USD
Ortalama zarar:
-9.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-103.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.90 USD (7)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.59 USD
Maksimum:
186.82 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.18% (183.02 USD)
Varlığa göre:
0.28% (276.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|130
|WS30
|102
|XAUUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|233
|WS30
|216
|XAUUSD
|51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|-655
|WS30
|964
|XAUUSD
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.52 × 230
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.66 × 574
|
FBS-Real
|10.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|23.00 × 1
