Mikel Xabier Ibarra Prieto

MEMBRESIA

Mikel Xabier Ibarra Prieto
0 inceleme
294 hafta
0 / 0 USD
0%
Swissquote-Live6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
11 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (45.00%)
En iyi işlem:
52.20 CHF
En kötü işlem:
-38.09 CHF
Brüt kâr:
177.37 CHF (19 365 pips)
Brüt zarar:
-167.35 CHF (18 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (27.51 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
67.11 CHF (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
11 (55.00%)
Satış işlemleri:
9 (45.00%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.50 CHF
Ortalama kâr:
16.12 CHF
Ortalama zarar:
-18.59 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-59.47 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-59.47 CHF (3)
Aylık büyüme:
-1.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.20 CHF
Maksimum:
59.47 CHF (1.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#NAS100 10
#US30 9
#DE30 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#NAS100 54
#US30 -33
#DE30 -10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#NAS100 5.7K
#US30 -3.7K
#DE30 -929
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.05 20:37
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 0.53% of days out of the 2057 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 20:37
80% of trades performed within 6 days. This comprises 0.29% of days out of the 2057 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 20:37
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.05 20:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
