İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
11 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (45.00%)
En iyi işlem:
52.20 CHF
En kötü işlem:
-38.09 CHF
Brüt kâr:
177.37 CHF (19 365 pips)
Brüt zarar:
-167.35 CHF (18 292 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (27.51 CHF)
Maksimum ardışık kâr:
67.11 CHF (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
11 (55.00%)
Satış işlemleri:
9 (45.00%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.50 CHF
Ortalama kâr:
16.12 CHF
Ortalama zarar:
-18.59 CHF
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-59.47 CHF)
Maksimum ardışık zarar:
-59.47 CHF (3)
Aylık büyüme:
-1.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.20 CHF
Maksimum:
59.47 CHF (1.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 CHF)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CHF)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#NAS100
|10
|#US30
|9
|#DE30
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#NAS100
|54
|#US30
|-33
|#DE30
|-10
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#NAS100
|5.7K
|#US30
|-3.7K
|#DE30
|-929
|
En iyi işlem: +52.20 CHF
En kötü işlem: -38 CHF
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +27.51 CHF
Maksimum ardışık zarar: -59.47 CHF
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
