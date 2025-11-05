- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
11.42 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
63.12 USD (1 328 pips)
Brüt zarar:
-1.40 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (63.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
63.12 USD (8)
Sharpe oranı:
3.69
Alım-satım etkinliği:
1.47%
Maks. mevduat yükü:
9.25%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
33 dakika
Düzelme faktörü:
342.89
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
45.09
Beklenen getiri:
7.89 USD
Ortalama kâr:
7.89 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
12.35%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.14 USD
Maksimum:
0.18 USD (0.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.04% (0.18 USD)
Varlığa göre:
16.03% (83.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
TickmillUK-Live
|3.14 × 21
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.22 × 23
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.52 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.14 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|12.69 × 178
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|14.38 × 16
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|19.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
