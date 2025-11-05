- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
85 (73.27%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (26.72%)
En iyi işlem:
60.78 USD
En kötü işlem:
-219.00 USD
Brüt kâr:
906.41 USD (32 704 pips)
Brüt zarar:
-1 122.11 USD (63 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (123.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.59 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
91 (78.45%)
Satış işlemleri:
25 (21.55%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-1.86 USD
Ortalama kâr:
10.66 USD
Ortalama zarar:
-36.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-298.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-298.39 USD (3)
Aylık büyüme:
-74.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
420.98 USD
Maksimum:
572.12 USD (144.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.74% (347.45 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|25
|GBPJPY
|18
|ETHUSD
|14
|EURUSD
|11
|USDJPY
|10
|OILMn-DEC25
|7
|SILVER
|7
|GBPAUD
|5
|GBPCAD
|5
|BTGUSD
|4
|EURGBP
|3
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|1
|PLAT-JAN26
|1
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|1
|BRENTCash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-211
|GBPJPY
|56
|ETHUSD
|-55
|EURUSD
|-42
|USDJPY
|72
|OILMn-DEC25
|-11
|SILVER
|171
|GBPAUD
|-41
|GBPCAD
|0
|BTGUSD
|-28
|EURGBP
|16
|USDCHF
|1
|GBPUSD
|42
|PLAT-JAN26
|-219
|CADJPY
|-28
|GBPNZD
|61
|BRENTCash
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-7.2K
|GBPJPY
|376
|ETHUSD
|-21K
|EURUSD
|-306
|USDJPY
|1.4K
|OILMn-DEC25
|-17
|SILVER
|2.1K
|GBPAUD
|-638
|GBPCAD
|-1
|BTGUSD
|-4.4K
|EURGBP
|181
|USDCHF
|19
|GBPUSD
|421
|PLAT-JAN26
|-2.2K
|CADJPY
|-252
|GBPNZD
|714
|BRENTCash
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.78 USD
En kötü işlem: -219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +123.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -298.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Forex trading signal, 1 hour chart. small swings
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-75%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
3
0%
116
73%
100%
0.80
-1.86
USD
USD
88%
1:500