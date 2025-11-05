SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Small Swings
Md Tanvir Islam

Small Swings

Md Tanvir Islam
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -75%
XMGlobal-MT5 15
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
116
Kârla kapanan işlemler:
85 (73.27%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (26.72%)
En iyi işlem:
60.78 USD
En kötü işlem:
-219.00 USD
Brüt kâr:
906.41 USD (32 704 pips)
Brüt zarar:
-1 122.11 USD (63 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (123.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
148.59 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.61%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
91 (78.45%)
Satış işlemleri:
25 (21.55%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-1.86 USD
Ortalama kâr:
10.66 USD
Ortalama zarar:
-36.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-298.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-298.39 USD (3)
Aylık büyüme:
-74.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
420.98 USD
Maksimum:
572.12 USD (144.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.74% (347.45 USD)
Varlığa göre:
0.02% (0.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 25
GBPJPY 18
ETHUSD 14
EURUSD 11
USDJPY 10
OILMn-DEC25 7
SILVER 7
GBPAUD 5
GBPCAD 5
BTGUSD 4
EURGBP 3
USDCHF 2
GBPUSD 1
PLAT-JAN26 1
CADJPY 1
GBPNZD 1
BRENTCash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -211
GBPJPY 56
ETHUSD -55
EURUSD -42
USDJPY 72
OILMn-DEC25 -11
SILVER 171
GBPAUD -41
GBPCAD 0
BTGUSD -28
EURGBP 16
USDCHF 1
GBPUSD 42
PLAT-JAN26 -219
CADJPY -28
GBPNZD 61
BRENTCash 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -7.2K
GBPJPY 376
ETHUSD -21K
EURUSD -306
USDJPY 1.4K
OILMn-DEC25 -17
SILVER 2.1K
GBPAUD -638
GBPCAD -1
BTGUSD -4.4K
EURGBP 181
USDCHF 19
GBPUSD 421
PLAT-JAN26 -2.2K
CADJPY -252
GBPNZD 714
BRENTCash 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.78 USD
En kötü işlem: -219 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +123.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -298.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Forex trading signal, 1 hour chart. small swings
İnceleme yok
2025.11.05 20:37
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 19:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Small Swings
Ayda 30 USD
-75%
0
0
USD
2.4K
USD
3
0%
116
73%
100%
0.80
-1.86
USD
88%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.