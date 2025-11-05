- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
16.18 EUR
En kötü işlem:
0.00 EUR
Brüt kâr:
31.94 EUR (3 281 pips)
Brüt zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kazanç:
8 (31.94 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
31.94 EUR (8)
Sharpe oranı:
0.89
Alım-satım etkinliği:
99.76%
Maks. mevduat yükü:
14.32%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.99 EUR
Ortalama kâr:
3.99 EUR
Ortalama zarar:
0.00 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 EUR (0)
Aylık büyüme:
15.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
0.00 EUR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
14.54% (30.83 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|2
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|CADJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|20
|GBPUSD
|3
|USDJPY
|2
|CADJPY
|2
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|2
|EURJPY
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|1K
|GBPUSD
|351
|USDJPY
|349
|CADJPY
|352
|AUDCAD
|509
|EURCAD
|350
|EURJPY
|350
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.18 EUR
En kötü işlem: -0 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +31.94 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
ICMarkets-Live16
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
RoboForex-ECN-3
|0.40 × 137
|
ICMarketsSC-Live25
|0.46 × 41
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live04
|0.58 × 565
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
AMarkets-Real
|0.78 × 27
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 406
|
Exness-Real
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
RoboForex-Prime
|1.15 × 1652
|
FXChoice-Pro Live
|1.15 × 26
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
Alpari-Pro.ECN
|1.48 × 25
|
ICMarketsSC-Live09
|1.50 × 18
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.58 × 53
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
232
EUR
EUR
1
100%
8
100%
100%
n/a
3.99
EUR
EUR
15%
1:300