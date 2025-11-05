Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboMarketsLLC-ECN-2 0.00 × 2 Exness-Real17 0.00 × 2 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 ICMarkets-Live16 0.40 × 5 ICMarkets-Live05 0.40 × 5 RoboForex-ECN-3 0.40 × 137 ICMarketsSC-Live25 0.46 × 41 Tickmill-Live08 0.53 × 36 ICMarkets-Live04 0.57 × 7 Tickmill-Live04 0.58 × 565 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 AMarkets-Real 0.78 × 27 TMGM.TradeMax-Live7 0.99 × 406 Exness-Real 1.00 × 1 Exness-Real28 1.00 × 13 ICMarketsSC-Live17 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 300 RoboForex-Prime 1.15 × 1652 FXChoice-Pro Live 1.15 × 26 ICMarketsSC-Live03 1.32 × 112 TitanFX-01 1.42 × 19 Alpari-Pro.ECN 1.48 × 25 ICMarketsSC-Live09 1.50 × 18 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.58 × 53 39 daha fazla...