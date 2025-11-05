- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Veri yok
ExtaGold Robot: Pure Strategy. Zero AI Hype.
Tired of complex "AI" promises that fail to deliver? ExtaGold is different.
We believe in the power of pure, disciplined technical analysis. Our robot operates on a rigorously backtested algorithm, free from the unpredictability of AI and machine learning.
Why ExtaGold Works:
No AI, No Guesswork: We don't rely on black box algorithms. Every trade is based on clear, logical technical indicators.
Robust Technical Analysis: Our core is a sophisticated analysis of price action, trends, and market structure.
Strategy Over Hype: We focus on what truly moves the markets—data and charts—not on trendy, overhyped technology.
Trade with Transparency. Trade with ExtaGold.
İnceleme yok