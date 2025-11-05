- Büyüme
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
5 (62.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (37.50%)
En iyi işlem:
7 364.45 IDR
En kötü işlem:
-82 409.58 IDR
Brüt kâr:
25 580.24 IDR (1 531 pips)
Brüt zarar:
-96 113.39 IDR (1 810 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (12 285.94 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
12 285.94 IDR (2)
Sharpe oranı:
-0.30
Alım-satım etkinliği:
1.58%
Maks. mevduat yükü:
43.63%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.85
Alış işlemleri:
6 (75.00%)
Satış işlemleri:
2 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.27
Beklenen getiri:
-8 816.64 IDR
Ortalama kâr:
5 116.05 IDR
Ortalama zarar:
-32 037.80 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-82 409.58 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-82 409.58 IDR (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82 819.09 IDR
Maksimum:
82 819.09 IDR (8.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.28% (82 819.09 IDR)
Varlığa göre:
3.55% (32 896.82 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-279
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 364.45 IDR
En kötü işlem: -82 410 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12 285.94 IDR
Maksimum ardışık zarar: -82 409.58 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.19 × 115
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
929K
IDR
IDR
1
100%
8
62%
2%
0.26
-8 816.64
IDR
IDR
8%
1:500