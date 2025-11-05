- Büyüme
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
16 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.91 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.22 USD (520 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
16 (4.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.22 USD (16)
Sharpe oranı:
1.49
Alım-satım etkinliği:
93.75%
Maks. mevduat yükü:
23.57%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
16 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.26 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.79% (2.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|EURJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|3
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|480
|EURJPY
|40
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.91 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 11
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 8
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 76
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 7
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
ImperialMarkets-Live
|0.00 × 2
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 14
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 7
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 3
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 6
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 1
Краткосрочная и среднесрочная торговая система.
İnceleme yok
