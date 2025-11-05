- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
422
Kârla kapanan işlemler:
281 (66.58%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (33.41%)
En iyi işlem:
31.94 USD
En kötü işlem:
-802.92 USD
Brüt kâr:
831.47 USD (28 545 pips)
Brüt zarar:
-8 163.31 USD (51 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.28 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
216 (51.18%)
Satış işlemleri:
206 (48.82%)
Kâr faktörü:
0.10
Beklenen getiri:
-17.37 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-57.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-7 803.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 803.30 USD (16)
Aylık büyüme:
3.40%
Yıllık tahmin:
41.26%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 475.45 USD
Maksimum:
7 818.32 USD (475.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (7 818.77 USD)
Varlığa göre:
1.06% (12.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|422
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|-7.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-23K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.94 USD
En kötü işlem: -803 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +20.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 803.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.36 × 53
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 232
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.88 × 497
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|1.00 × 15
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
Start @ 05 Nov. 2025
İnceleme yok
