Tran Quoc Dai

StreetGoD5598

Tran Quoc Dai
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
422
Kârla kapanan işlemler:
281 (66.58%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (33.41%)
En iyi işlem:
31.94 USD
En kötü işlem:
-802.92 USD
Brüt kâr:
831.47 USD (28 545 pips)
Brüt zarar:
-8 163.31 USD (51 970 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (20.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.28 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.87%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.94
Alış işlemleri:
216 (51.18%)
Satış işlemleri:
206 (48.82%)
Kâr faktörü:
0.10
Beklenen getiri:
-17.37 USD
Ortalama kâr:
2.96 USD
Ortalama zarar:
-57.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-7 803.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 803.30 USD (16)
Aylık büyüme:
3.40%
Yıllık tahmin:
41.26%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 475.45 USD
Maksimum:
7 818.32 USD (475.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (7 818.77 USD)
Varlığa göre:
1.06% (12.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 422
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -7.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.94 USD
En kötü işlem: -803 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +20.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 803.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
FusionMarkets-Live
0.36 × 53
Tickmill-Live
0.41 × 58
Darwinex-Live
0.50 × 232
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
ICMarketsSC-MT5-4
0.88 × 497
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
Alpari-MT5
1.00 × 2
Exness-MT5Real5
1.00 × 15
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.91 × 11
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
32 daha fazla...
Start @ 05 Nov. 2025
İnceleme yok
2025.11.05 18:37
A large drawdown may occur on the account again
