İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
41 (74.54%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (25.45%)
En iyi işlem:
13.57 USD
En kötü işlem:
-8.97 USD
Brüt kâr:
184.10 USD (183 976 pips)
Brüt zarar:
-61.28 USD (61 277 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (77.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.92 USD (15)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.10
Alış işlemleri:
30 (54.55%)
Satış işlemleri:
25 (45.45%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
4.49 USD
Ortalama zarar:
-4.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-58.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.44 USD (11)
Aylık büyüme:
27.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.21 USD
Maksimum:
58.44 USD (11.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|123
|GBPUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|123K
|GBPUSD
|8
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
