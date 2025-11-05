SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MHM18003276
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

MHM18003276

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
194
Kârla kapanan işlemler:
155 (79.89%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (20.10%)
En iyi işlem:
36.81 USD
En kötü işlem:
-32.48 USD
Brüt kâr:
672.57 USD (10 448 pips)
Brüt zarar:
-293.72 USD (11 893 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (128.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.92 USD (38)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.22%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
122
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
6.99
Alış işlemleri:
68 (35.05%)
Satış işlemleri:
126 (64.95%)
Kâr faktörü:
2.29
Beklenen getiri:
1.95 USD
Ortalama kâr:
4.34 USD
Ortalama zarar:
-7.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-35.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.20 USD (2)
Aylık büyüme:
6.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
54.20 USD (1.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.79% (36.94 USD)
Varlığa göre:
10.05% (942.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 146
EURUSD 48
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 175
EURUSD 204
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4.4K
EURUSD 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.81 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +128.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 2
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
4.17 × 6
RadexMarkets-Real 6
11.00 × 1
İnceleme yok
2025.11.05 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.11.05 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MHM18003276
Ayda 30 USD
7%
0
0
USD
9.4K
USD
5
99%
194
79%
100%
2.28
1.95
USD
10%
1:500
