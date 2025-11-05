SinyallerBölümler
Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTRADING

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FBS-Real-10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
226 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (31.93%)
En iyi işlem:
500.58 USD
En kötü işlem:
-42.56 USD
Brüt kâr:
2 676.80 USD (46 933 pips)
Brüt zarar:
-850.70 USD (50 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (396.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 068.79 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
29.00%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
334
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
7.77
Alış işlemleri:
157 (47.29%)
Satış işlemleri:
175 (52.71%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
5.50 USD
Ortalama kâr:
11.84 USD
Ortalama zarar:
-8.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-235.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.11 USD (8)
Aylık büyüme:
5.76%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
235.11 USD (54.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.68% (235.11 USD)
Varlığa göre:
0.68% (86.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 328
archived 4
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 758
archived 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.2K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +500.58 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +396.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
ICMarketsSC-Live04
2.54 × 583
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.05 15:27
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.06% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.03% of days out of the 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 15:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BOTRADING
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
13K
USD
10
98%
332
68%
29%
3.14
5.50
USD
2%
1:200
