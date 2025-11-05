- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
226 (68.07%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (31.93%)
En iyi işlem:
500.58 USD
En kötü işlem:
-42.56 USD
Brüt kâr:
2 676.80 USD (46 933 pips)
Brüt zarar:
-850.70 USD (50 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (396.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 068.79 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
29.00%
Maks. mevduat yükü:
0.82%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
334
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
7.77
Alış işlemleri:
157 (47.29%)
Satış işlemleri:
175 (52.71%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
5.50 USD
Ortalama kâr:
11.84 USD
Ortalama zarar:
-8.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-235.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.11 USD (8)
Aylık büyüme:
5.76%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
235.11 USD (54.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.68% (235.11 USD)
Varlığa göre:
0.68% (86.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|archived
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|758
|archived
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +500.58 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +396.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|2.54 × 583
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
10
98%
332
68%
29%
3.14
5.50
USD
USD
2%
1:200