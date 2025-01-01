SinyallerBölümler
Sinyaller / PreciseTrading
404

Ne yazık ki, PreciseTrading sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 4 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Gold pro
Büyüme
2 508%
Aboneler
37
Haftalar
37
İşlemler
787
Kazanç
79%
Kâr faktörü
1.99
Maks. düşüş
52%
MultiWay ICM
Büyüme
506%
Aboneler
14
Haftalar
95
İşlemler
853
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.95
Maks. düşüş
28%
NeroSignal
Büyüme
1 092%
Aboneler
9
Haftalar
48
İşlemler
1602
Kazanç
61%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
39%
Niguru GBP
Büyüme
16 459%
Aboneler
0
Haftalar
140
İşlemler
1209
Kazanç
88%
Kâr faktörü
2.28
Maks. düşüş
39%
ATong
Büyüme
4 597%
Aboneler
1
Haftalar
237
İşlemler
7851
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.55
Maks. düşüş
28%
KingFX AU
Büyüme
355%
Aboneler
18
Haftalar
188
İşlemler
3230
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
50%
MCA100
Büyüme
922%
Aboneler
23
Haftalar
102
İşlemler
297
Kazanç
55%
Kâr faktörü
1.58
Maks. düşüş
35%
Theranto v3 Live 2
Büyüme
2 778%
Aboneler
78
Haftalar
59
İşlemler
285
Kazanç
88%
Kâr faktörü
6.48
Maks. düşüş
35%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
5 947%
Aboneler
1
Haftalar
325
İşlemler
1989
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.93
Maks. düşüş
38%
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
792%
Aboneler
10
Haftalar
71
İşlemler
3049
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.60
Maks. düşüş
41%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 4 için
2764 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.