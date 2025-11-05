SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Testtrade
Aleksandr Makhnev

Testtrade

Aleksandr Makhnev
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -94%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
40 (67.79%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (32.20%)
En iyi işlem:
22.94 USD
En kötü işlem:
-469.73 USD
Brüt kâr:
291.76 USD (8 547 pips)
Brüt zarar:
-707.16 USD (12 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (163.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.67 USD (18)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
33.80%
Maks. mevduat yükü:
42.31%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
24 (40.68%)
Satış işlemleri:
35 (59.32%)
Kâr faktörü:
0.41
Beklenen getiri:
-7.04 USD
Ortalama kâr:
7.29 USD
Ortalama zarar:
-37.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-469.73 USD (1)
Aylık büyüme:
-12.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
440.65 USD
Maksimum:
604.81 USD (101.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.59% (604.81 USD)
Varlığa göre:
35.35% (41.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 40
EURGBP 5
EURUSD 4
USDCAD 4
USDCHF 4
NZDUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -350
EURGBP -34
EURUSD -35
USDCAD 8
USDCHF -8
NZDUSD 4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.4K
EURGBP -2.6K
EURUSD -1K
USDCAD 1.3K
USDCHF -440
NZDUSD 386
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.94 USD
En kötü işlem: -470 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +163.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 4
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.12 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.12 × 49
ICMarketsSC-Live19
0.25 × 4
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
TitanFX-04
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 34
XMTrading-Real 34
0.36 × 14
TradersGlobalGroup-Live 2
0.38 × 102
VTMarkets-Live 3
0.40 × 63
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.43 × 89
TitanFX-01
0.44 × 16
Tickmill-Live08
0.45 × 22
GoMarkets-Real 1
0.47 × 277
VantageFXInternational-Live 7
0.50 × 8
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live06
0.56 × 278
138 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.05 14:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 14:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.05 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Testtrade
Ayda 30 USD
-94%
0
0
USD
119
USD
22
100%
59
67%
34%
0.41
-7.04
USD
97%
1:500
