İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
40 (67.79%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (32.20%)
En iyi işlem:
22.94 USD
En kötü işlem:
-469.73 USD
Brüt kâr:
291.76 USD (8 547 pips)
Brüt zarar:
-707.16 USD (12 385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (163.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
163.67 USD (18)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
33.80%
Maks. mevduat yükü:
42.31%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.69
Alış işlemleri:
24 (40.68%)
Satış işlemleri:
35 (59.32%)
Kâr faktörü:
0.41
Beklenen getiri:
-7.04 USD
Ortalama kâr:
7.29 USD
Ortalama zarar:
-37.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-36.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-469.73 USD (1)
Aylık büyüme:
-12.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
440.65 USD
Maksimum:
604.81 USD (101.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.59% (604.81 USD)
Varlığa göre:
35.35% (41.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|EURGBP
|5
|EURUSD
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|NZDUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-350
|EURGBP
|-34
|EURUSD
|-35
|USDCAD
|8
|USDCHF
|-8
|NZDUSD
|4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|EURGBP
|-2.6K
|EURUSD
|-1K
|USDCAD
|1.3K
|USDCHF
|-440
|NZDUSD
|386
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22.94 USD
En kötü işlem: -470 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +163.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.12 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.12 × 49
|
ICMarketsSC-Live19
|0.25 × 4
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
TitanFX-04
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 34
|
XMTrading-Real 34
|0.36 × 14
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.38 × 102
|
VTMarkets-Live 3
|0.40 × 63
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.43 × 89
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|0.47 × 277
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.50 × 8
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 278
