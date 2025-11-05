- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
9 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (57.14%)
En iyi işlem:
221.10 USD
En kötü işlem:
-69.50 USD
Brüt kâr:
899.50 USD (9 216 pips)
Brüt zarar:
-550.90 USD (4 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (641.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
641.80 USD (5)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
10 (47.62%)
Satış işlemleri:
11 (52.38%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
16.60 USD
Ortalama kâr:
99.94 USD
Ortalama zarar:
-45.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-227.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.10 USD (6)
Aylık büyüme:
3.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
283.20 USD
Maksimum:
391.00 USD (3.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|349
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +221.10 USD
En kötü işlem: -70 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +641.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -227.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VictoryInternational-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
