- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
6.25 USD
En kötü işlem:
-3.70 USD
Brüt kâr:
13.36 USD (1 062 pips)
Brüt zarar:
-6.04 USD (807 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.31 USD (2)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
95.47%
Maks. mevduat yükü:
1.84%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
10 (83.33%)
Satış işlemleri:
2 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
1.48 USD
Ortalama zarar:
-2.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.54 USD (2)
Aylık büyüme:
2.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.73 USD
Maksimum:
5.54 USD (1.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.83% (5.54 USD)
Varlığa göre:
8.70% (26.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1
|GBPCHF
|2
|NZDUSD
|2
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|-391
|GBPCHF
|195
|NZDUSD
|212
|AUDCAD
|126
|AUDNZD
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.25 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 85
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
MYFX-US01-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.84 × 62
|
EGlobal-Cent4
|1.00 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.44 × 48
|
RoboForex-ECN
|2.35 × 75
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 6
|
Pepperstone-Demo02
|2.83 × 18
|
Pepperstone-Edge12
|3.00 × 2
|
GemTrade-Live2
|4.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 1
|
AAFXTrading-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|8.17 × 12
|
FXOpenUK-Real1
|9.00 × 3
|
FBS-Real-2
|9.93 × 14
|
Swissquote-Live6
|10.00 × 1
|
XMGlobal-Real 15
|11.36 × 14
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
307
USD
USD
2
100%
12
75%
95%
2.21
0.61
USD
USD
9%
1:500