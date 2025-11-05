SinyallerBölümler
Denys Babiak

ABC Trading Concept

Denys Babiak
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -28%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 009
Kârla kapanan işlemler:
488 (48.36%)
Zararla kapanan işlemler:
521 (51.64%)
En iyi işlem:
5 770.40 USD
En kötü işlem:
-3 284.80 USD
Brüt kâr:
195 106.64 USD (5 960 480 pips)
Brüt zarar:
-222 603.73 USD (7 621 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 045.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 836.73 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.65%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
554 (54.91%)
Satış işlemleri:
455 (45.09%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-27.25 USD
Ortalama kâr:
399.81 USD
Ortalama zarar:
-427.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-4 938.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 499.63 USD (4)
Aylık büyüme:
-12.27%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 672.40 USD
Maksimum:
30 837.70 USD (30.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.54% (30 841.30 USD)
Varlığa göre:
1.76% (1 270.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 161
DJ30+ 157
USDCAD 136
AUDUSD 122
USDCHF 105
GBPUSD 94
USDJPY 83
BTCUSD 81
EURUSD 69
GER40+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -7.9K
DJ30+ -6.3K
USDCAD -669
AUDUSD -1.2K
USDCHF 309
GBPUSD -582
USDJPY -1.2K
BTCUSD -8.5K
EURUSD -1.5K
GER40+ 11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -14K
DJ30+ -450K
USDCAD -1.3K
AUDUSD -1.6K
USDCHF 708
GBPUSD 689
USDJPY -3.4K
BTCUSD -1.2M
EURUSD -771
GER40+ 1.1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 770.40 USD
En kötü işlem: -3 285 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 045.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 938.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
İnceleme yok
